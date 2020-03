Aantal besmettingen neemt minder hard toe in Australië

Volgens de Australische premier Scott Morrison hebben maatregelen ervoor gezorgd dat de snelheid waarmee het coronavirus zich in het land verspreidt gehalveerd is in de afgelopen dagen. Eerder nam het aantal besmettingen steeds met 25 tot 30 procent toe per dag, maar de afgelopen dagen nam het nog maar met 13 tot 15 procent per dag toe.



Morrison maakte vannacht (Nederlandse tijd) bekend meer dan 600 miljoen euro vrij te maken voor onder meer de zorg. In Australië zijn op dit moment 3.809 bevestigde besmettingen. Sinds gisteren zijn er 431 besmettingen bijgekomen. Zestien mensen zijn door het virus overleden.



In buurland Nieuw-Zeeland overleed gisteren voor het eerst iemand aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn 514 bevestigde besmettingen in Nieuw-Zeeland.