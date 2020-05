Eerste grote Braziliaanse stad in lockdown

São Luís is de eerste grote Braziliaanse stad die een lockdown heeft aangekondigd. In de stad en de omringende gebieden wonen zo'n 1,3 miljoen mensen. De bevolking mag alleen nog naar buiten voor het halen van boodschappen of medicijnen.



President Jair Bolsonaro heeft nog altijd geen maatregelen aangekondigd. Hij omschreef het coronavirus lange tijd als "een griepje", waardoor het vrij spel heeft in het land. Het dodental gaat richting de 8.000, terwijl er meer dan 100.000 besmettingen zijn bevestigd.