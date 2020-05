Eerste coronadode in Rwanda

In Rwanda is de eerste persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens de minister van Volksgezondheid van het Oost-Afrikaanse land gaat het om een 65-jarige man die het virus in het buitenland heeft opgelopen. Hij woonde daar.



Omdat de klachten erger werden, besloot hij terug te keren naar zijn geboorteland. De man werd na zijn terugkomst met zware ademhalingsproblemen opgenomen in een speciale coronakliniek, waar hij is overleden.