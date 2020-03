Minder sterfgevallen in Lombardije

In Lombardije, de zwaarst getroffen regio van Italië, zijn de afgelopen 24 uur 360 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn er nu 3.450 sterfgevallen in de regio. Het aantal sterfgevallen is minder dan een dag eerder. Toen overleden er 546 mensen.



Er zijn in totaal 28.370 mensen in Lombardije besmet. De afgelopen 24 uur werden er 2.590 besmettingen bevestigd. In heel Italië zijn op dit moment 4.825 bevestigde besmettingen.