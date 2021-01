'Duitsland overweegt verplicht medisch mondmasker in OV'

Los Angeles staat tijdelijk meer crematies toe

Crematoria in het grote Los Angeles County in de Amerikaanse staat Californië mogen het vanwege de coronacrisis iets minder nauw nemen met milieuregels. Er gelden met het oog op de luchtkwaliteit normaliter strenge regels over het maximale aantal crematies per maand, maar die worden volgens plaatselijke media voorlopig opgeschort.



Het aantal sterfgevallen in het gebied schoot tijdens de pandemie omhoog. Er overleden tot dusver meer dan 13.000 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Los Angeles County ging ook als eerste county over de grens van een miljoen coronabesmettingen, meer dan de meeste staten hebben gemeld.



Door het hoge dodental raken ziekenhuizen, uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria in de problemen. De regionale gezondheidsautoriteiten vrezen dat de crematie-achterstand een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. Daarom wordt het beleid in het circa 10 miljoen inwoners tellende gebied tijdelijk versoepeld via een spoedbevel dat 10 dagen van kracht blijft.