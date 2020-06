Duitsland nadert 185.000 bevestigde besmettingen

Meer dan 200.000 besmettingen in Peru

Het aantal bevestige besmettingen in Peru is tot boven de 200.000 gestegen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er nu 203.736 besmettingen en 5.738 doden geregistreerd zijn.



Daarmee is Peru relatief gezien een van de hardst getroffen landen ter wereld. Van alle landen met meer dan 100.000 besmettingen, heeft alleen Chili meer bevestigde besmettingsgevallen per miljoen inwoners dan Peru. Van alle Zuid-Amerikaanse landen heeft alleen Brazilië in absolute zin meer besmettingsgevallen.