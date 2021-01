'Duitsland legt voorraad coronavaccins aan'

Duitsland heeft als voorzorgsmaatregel bestellingen geplaatst voor in 2022 te leveren coronavaccins. Dat zei minister van Gezondheid Jens Spahn zaterdag tijdens een online evenement met zorgmedewerkers. Volgens Spahn is het belangrijk om vaccins achter de hand te hebben.



De minister deed zijn uitspraak temidden van kritiek op het vaccinatiebeleid in Duitsland. Dat zou volgens de deelstaten niet snel genoeg zijn. Markus Soeder, de premier van Beieren, pleitte eerder op zaterdag in tijdschrift Die Welt voor meer inspraak van de deelstaten in het vaccinatiebeleid. Ook riep Soeder de federale regering in Berlijn op om zich in te zetten voor de toelating in Europa van Chinese en Russische vaccins.