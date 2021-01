Duitsland heeft meer dan 750.000 mensen gevaccineerd

Kuipers: Zeer snelle verspreiding Britse variant van het coronavirus bedreigt elk zorgsysteem

De zorg kan de groeiende verspreiding van het Britse coronavirus niet aan. "Niet in het Verenigd Koninkrijk, niet in Duitsland en ook niet in Nederland. Als de druk op de ziekenhuizen zo groot is, kom je altijd ergens tegen limieten aan", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Volgens hem kan geen enkel zorgsysteem de stijging van het aantal coronabesmettingen aan. Dat is nu al het geval in Engeland, waar het aantal besmettingen zeer snel toeneemt en de zorg overbelast is door de nieuwe variant van het virus.



Kuipers praat de Kamerleden bij over de recente ontwikkelingen rond het virus, maar zegt vanwege de onvoorspelbaarheid van de Britse mutatie geen voorspelling te kunnen doen voor de komende tijd. De gemuteerde variant is niet schadelijker dan het huidige virus, maar wel 70 procent besmettelijker. "Deze variant is een grote onzekere factor, een grote zorg". De verspreiding kan echt heel hard gaan, benadrukt Kuipers.



De mutatie is ook in Nederland opgedoken. Daar wordt nu extra onderzoek naar gedaan door middel van grootschalige tests, in onder meer de gemeente Lansingerland. Als er geen nieuwe variant zou bestaan, zou Kuipers tevreden zijn over de daling die is ingezet. Eind januari zou het aantal patiënten in het ziekenhuis dan rond de tweeduizend uitkomen, volgens een berekening. Maar de instroom in ziekenhuizen is volgens Kuipers nu met tweehonderd per dag nog wel vijf keer hoger dan het aantal dat volgens de 'signaalwaarden' gewenst is: veertig.