Duitsland dreigt met juridische stappen voor late levering vaccins

De Duitse regering dreigt met juridische stappen tegen laboratoria die niet op tijd coronavaccins leveren aan de Europese Unie. "Als blijkt dat bedrijven hun verplichtingen niet zijn nagekomen, zullen we moeten beslissen over de juridische gevolgen", zegt minister Peter Altmaier van Economische Zaken tegen de Duitse krant Die Welt. "Geen enkel bedrijf kan achteraf een ander land bevoordelen boven de EU", aldus de minister.



De afgelopen weken is groeiende spanning ontstaan tussen de EU en het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca dat fors minder vaccins levert dan eerder is afgesproken. De farmaceut kampt met problemen in een van zijn fabrieken en kan maar een kwart leveren van wat voor het eerste kwartaal was beloofd.



Brussel heeft AstraZeneca er impliciet van beschuldigd Groot-Brittannië een voorkeursbehandeling te geven bij de levering van zijn vaccin, ten koste van de EU. De EU dreigde de uitvoer van vaccins naar Noord-Ierland te beperken door een deel van de brexitdeal met Groot-Brittannië, die het vrije verkeer van goederen over de Ierse grens mogelijk maakte, terzijde te schuiven. De maatregel werd ingetrokken nadat de Britse premier Boris Johnson "ernstige zorgen" had geuit.