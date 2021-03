Chili heeft Israël dinsdag ingehaald als land waar ter wereld de meeste mensen per honderd inwoners in de afgelopen week tegen het coronavirus zijn gevaccineerd. De regering van het Latijns-Amerikaanse land bracht het nieuws jubelend via Twitter "Vandaag hebben we nog een reden om trots te zijn", aldus de Chileense regering. "Chili heeft de eerste plaats ingenomen in de wereldranglijst van toegediende doses per honderd inwoners." Het bericht werd geplaatst even nadat de vaccinatiedata werden gepubliceerd op de statistieksiteVolgens die statistieken werd in Chili de afgelopen week elke dag gemiddeld 1,08 op de 100 inwoners ingeënt. In Israël was dat 1,03 op de 100 inwoners. In het Zuid-Amerikaanse land met zo'n 18 miljoen inwoners hebben ruim 4,1 miljoen inwoners al een eerste prik gekregen sinds het inenten er in december van start ging. Dat is ruim 21 procent van de Chileense bevolking.