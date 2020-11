Duitse coronaregels gelden waarschijnlijk tot in januari

Premier Curaçao noemt stijging aantal nieuwe besmettingen alarmerend

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath maakt zich zorgen over het recordaantal coronabesmettingen dat woensdag op het eiland is geregistreerd. Woensdag testten 105 van de 553 geteste personen positief. Het aantal geteste personen was eveneens een record voor Curaçao. Daarmee zijn er op het eiland 869 actieve besmettingen. Tien coronapatiënten liggen in het ziekenhuis. Rhuggenaath noemt de cijfers alarmerend.



Op 19 november werden 79 besmette personen geregistreerd. Dat was tot nu toe het grootste aantal besmettingen op één dag op het eiland. Rhuggenaath waarschuwde de bevolking woensdag: "Als we ons niet beter aan de maatregelen houden, dan komen we in een lockdown. Doen we het niet zelf, dan zorgt het buitenland wel voor een lockdown." Momenteel geldt code geel voor passagiers uit Nederland. Per 1 december wil het eiland zijn grenzen openen voor bezoekers uit een groot deel van de Amerikaanse staten.



De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth zei woensdag dat "er strengere maatregelen moeten worden genomen" als het aantal besmettingen per dag zo groot blijft en verder oploopt. Momenteel geldt er op het eiland een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur, mondkapjes zijn verplicht in alle winkels en bijeenkomsten met meer dan vier mensen zijn verboden.



Curaçao was in maart en april in lockdown. Zo gold toen de regel dat automobilisten slechts twee dagen per week de weg op mochten. Volgens epidemioloog Gerstenbluth worden deze maatregelen mogelijk weer ingevoerd om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.