Den Haag zet campagne tegen coronavirus in

De gemeente Den Haag begint dinsdag met een campagne om Hagenaars ertoe te bewegen zich aan de coronamaatregelen te houden. Onder de noemer Den Haag tegen corona laten bekende en onbekende Hagenaars zien hoe de coronaregels moeten worden nageleefd.



"Alleen met een gezamenlijke inspanning krijgen we corona onder controle. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom gaan we nu de haarvaten van de stad in, zodat voor iedereen duidelijk is hoe je het beste de regels kunt naleven", aldus burgemeester Jan van Zanen.



Volgens de gemeente zijn de komende weken de eerste boegbeelden van Den Haag tegen corona te zien op reclamezuilen, lantaarnpalen en schermen in de stad. Ook verspreidt de gemeente posters, video's en verhalen via het netwerk in de wijken. Zo'n 250 contacten delen de verschillende uitingen met hun achterban.