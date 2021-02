Drukte op wegen naar bossen en kustgebieden

Op veel wegen naar de kust, bossen en andere natuurgebieden is het zaterdagmiddag druk, zoals al werd verwacht door het voorspelde mooie weer. Sinds vrijdag is het voorjaarsvakantie in de regio's Midden en Noord en maandag is de vakantieweek in de regio Zuid voorbij. Vanwege het eerste lenteweer van het jaar trekken veel mensen erop uit.



Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14.00 uur een file van 7 kilometer. Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen. Als het ergens te druk wordt, sluiten gemeenten de toegangswegen, parkeerplaatsen of zelfs hele gebieden af.



Ook op de boulevard van Scheveningen zijn mensen op de been, maar de gemeente benadrukt dat het om een beheersbare situatie gaat.