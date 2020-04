Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB beweert dat de meeste clubs, ook Ajax, na de conferencecall eerder vandaag achter het plan van de bond staan om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie waar mogelijk af te maken ondanks de coronacrisis."De mensen van Ajax hebben de duidelijke vraag gekregen: hoe staan jullie er nu in? Vervolgens hebben zij gezegd dat ze vorige week een negatief advies hebben gegeven, maar dat ze zich solidair verklaren als scenario 2 uitgevoerd kan worden als de veiligheid is gewaarborgd", zegt Gudde tegen de NOS Scenario 2 is het afronden van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie en dus niet op dit moment al een streep zetten door het seizoen. De KNVB streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met beide competities en ze beide af te ronden in juli.Klik hier voor het volledige artikel