De ov-bedrijven staan door de coronacrisis flink in het rood. De dienstregelingen in het openbaar vervoer worden daardoor volgend jaar met zo'n 10 procent versoberd om kosten te besparen, zo vreest branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL).Zo gaan Arriva in onder meer Friesland en Zuid-Holland, Qbuzz in Groningen en Drenthe, EBS in de regio Waterland en stadsvervoerder GVB in Amsterdam de frequentie van de lijnen aanpassen of een deel van de nachtbussen opheffen.Dat geldt ook voor Connexxion in onder meer Zeeland en Noord-Holland. "We hangen in de touwen, zitten aan het infuus, liggen op de ic", zo zegt Pier Eringa in een interview in het AD. Hij is de CEO van de Nederlandse tak van Transdev, het moederbedrijf van Connexxion. "Dit jaar schieten we op een omzet van ruim 750 miljoen euro circa 25 miljoen euro de min in." Leesmeer.