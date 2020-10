Drukte bij kappers uit vrees voor strengere coronaregels

De politie heeft bij eenin de nacht van zaterdag op zondag in Hilversum geen boetes uitgedeeld, omdat de politie de focus wilde leggen op het zo snel mogelijk beëindigen daarvan. Dat laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. Deze week wordt uitgezocht of de organisatie van het feest via het strafrecht of het bestuursrecht aangepakt kan worden, zegt een woordvoerder van de gemeente Hilversum. "Het laatste woord is er nog niet over gesproken."Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen nabij Anna's Hoeve. Het illegale feest was vlak bij het spoor. "We wilden het feest zo snel mogelijk beëindigen. Het treinverkeer was ook stilgelegd. Mensen proberen op zo'n moment toch om weg te komen. Maar het was een onveilige plek in het donker. We wilden de mensen vooral daar op een veilige manier weg hebben. Het wil niet zeggen dat dit een blauwdruk is voor een volgend feest. Maar gezien de omstandigheden hebben we nu deze inschatting gemaakt en daarom geen boetes uitgedeeld", aldus een woordvoerder.De dj bij het feest en een vrouw die een agent een schop gaf, zijn wel gearresteerd. Op diverse andere plekken in het land werden ook illegale feesten beëindigd. Daarbij werden wel boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de coronaregels.