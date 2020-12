Saoedi-Arabië begint met vaccineren tegen COVID-19

Saoedi-Arabië is begonnen met het vaccineren van burgers tegen COVID-19. Op beelden van lokale media is te zien dat een man en een vrouw worden ingeënt. Het land kreeg woensdag twee ladingen van het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het middel werd vorige week goedgekeurd door Saoedi-Arabië.



Mensen kunnen zich via een app aanmelden voor een inenting. Binnen 24 uur waren er al 150.000 aanmeldingen. In Saoedi-Arabië zijn er drie fases van inenten. Tijdens de eerste fase worden mensen met een slechte gezondheid en mensen van 65 jaar of ingeënt. In de tweede fase krijgen vijftigplussers het vaccin. De rest van de bevolking wordt in de laatste fase ingeënt.