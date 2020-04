Dodenaantal VS loopt op tot boven de 47.000

Het dodenaantal in de VS heeft vandaag de 47.000 bereikt, meldt persbureau Reuters. Vandaag kwamen er 1.800 overlijdensgevallen bij, waarmee het totaal op 47.050 komt. Gisteren overleed er bijna een recordaantal mensen in de VS (2.792).

In New York, het epicentrum van het coronavirus in de VS, werden er vandaag 474 nieuwe doden gemeld. Dat is het laagste aantal sinds 1 april.

Naar verwachting zijn er in begin augustus mogelijk 66.000 dodelijke slachtoffers in de VS, meldt de Universiteit van Washington. De cijfers van deze universiteit worden vaak aangehouden door het Witte Huis. Later deze week zouden er mogelijk 50.000 doden zijn.

In totaal zijn er in de VS nu meer dan 830.000 bevestigde besmettingen. Dat is het hoogste aantal wereldwijd. Vandaag kwamen er 20.000 ziektegevallen bij. Wel vlakt het aantal besmettingen sinds het begin van april af.