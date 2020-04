Op-een-na hoogste dodental in Europa voor VK

Het aantal mensen in het Verenigd Koninkrijk dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is volgens de meest recente cijfers gestegen naar 26.097. In Europa heeft alleen Italië meer doden te betreuren.



De sterke stijging in het Verenigd Koninkrijk komt doordat sinds kort ook de sterfgevallen in verpleeghuizen en andere medische faciliteiten worden meegenomen. Eerder werden alleen sterfgevallen in ziekenhuizen officieel meegenomen in de cijfers. Bovendien is de testcapaciteit vergroot, wat meer positieve tests oplevert.