Dodental Verenigde Staten nadert 86.000

Wetenschappers onderzoeken 'wonderplant' Artemisia

Een groep internationale wetenschappers onderzoekt of de Artemisia-plant inderdaad kan dienen als geneesmiddel voor het coronavirus, meldt de Duitse omroep Deutsche Welle. De regering van Madagaskar claimt al enige tijd dat dit het geval is, al benadrukt wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er geen wetenschappelijke studies zijn die bewijzen dat Artemisia inderdaad werkt. Wetenschappers van het Duitse Max Planck Institute of Colloids and Interfaces hopen daar samen met het Amerikaanse bedrijf ArtemiLife voor eens en voor altijd duidelijkheid over te krijgen.