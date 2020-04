Grootste dagelijkse stijging in Zuid-Afrika tot nu toe

In Zuid-Afrika is het aantal bevestigde besmettingen met 354 toegenomen naar 5.350. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat de grootste toename in 24 uur sinds de eerste geconstateerde besmetting in het land.



Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger. Zoals veel andere landen in Afrika, heeft Zuid-Afrika echter weinig beschikking over testmateriaal. Het dodental steeg met tien tot boven de honderd (103).