De wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft waakzaam voor een tweede golf. Volgens dr. Hans Kluge, directeur van de Europese tak van WHO, kan die in het najaar weleens hard toeslaan, ook omdat er dan doorgaans andere infectieziekten de kop opsteken."Ik maak me daar best wel zorgen om", zegt Kluge in een interview met The Telegraph . "Een tweede golf kan zomaar tegelijk komen met bijvoorbeeld de mazelen. Twee jaar geleden hadden ruim 500.000 kinderen hun eerste vaccinatie tegen de mazelen nog niet gehad."Hij stipt vooral de risico's in Afrika en Oost-Europa aan, waar de effecten van COVID-19 lang niet zo zichtbaar zijn als bijvoorbeeld in West-Europa. "Die delen van de wereld lopen qua besmettingen achter. We moeten erg oppassen dat een tweede golf daar niet hard toeslaat."