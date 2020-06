Dodental Rusland passeert vijfduizend

Black Lives Matter Nederland is van plan om meer demonstraties te houden. Dinsdag 2 juni is een protest aangekondigd in Den Haag, mede georganiseerd door de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Dinsdagochtend gaat de gemeente in overleg met de organisatie over de locatie. "Ook bij deze demonstratie blijven de richtlijnen van de RIVM de afspraak", aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag.KOZPom mondkapjes te dragen en wegwerphandschoenen en zich aan de anderhalvemeterregels te houden. "Heb je ziekteverschijnselen kom dan NIET", zo schijft KOZP op de actiepagina op Facebook. "Behoor je tot een hoogrisicogroep. Kom niet. Woon je in huis met mensen in de hoogrisicogroep. Kom niet. Toon je solidariteit via bijvoorbeeld social media."Op woensdag 3 juni is een demonstratie gepland in Rotterdam.