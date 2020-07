Wederom recordstijging besmettingen in Florida en Texas

In de Amerikaanse staten Florida en Texas is zaterdag opnieuw een recordstijging in het aantal bevestigde besmettingen genoteerd. Gezamenlijk hebben de staten de afgelopen 24 uur bijna 20.000 nieuwe besmettingen gemeld.



In Texas steeg het aantal besmettingen met 11.458, in Texas testten nog eens 8.258 mensen positief op het virus.