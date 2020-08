De coronavaccins die nu de laatste testfases ingaan, geven allen lichte bijwerkingen. Dat schrijft Trouw . Drie kwart van de proefpersonen kreeg hoofdpijn, een pijnlijke arm, vermoeidheid of koorts. Het gaat niet om ernstige klachten en meestal zijn de bijwerkingen na een dag verdwenen."Ze horen erbij. Dat geldt voor elk geneesmiddel en zeker voor vaccins. Met een vaccin wil je het immuunsysteem activeren, logisch dat dat een lichaamsreactie geeft. De koorts is een teken dat de afweer in actie is gekomen. Die bijwerkingen verwachten we, al zullen ze van persoon tot persoon verschillen", zegt Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Lareb. Een paracetamol zou bij de klachten moeten helpen.