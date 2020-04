De KNVB wil dat de Nederlandse clubs, die straks een Europees ticket toegewezen krijgen, een gedeelte van het verdiende geld verdelen over de andere clubs in het betaald voetbal. Die beslissing wordt mogelijk later vandaag officieel genomen."Het bestuur is van mening dat de clubs, die op grond van het besluit van het bestuur betaald voetbal zullen deelnemen aan de Europese clubcompetities, de zware morele verplichting hebben om een gedeelte van de gelden die zij ontvangen in verband met deze deelname te verdelen onder alle betaaldvoetbalorganisaties", zo staat in de uitgelekte brief die De Telegraaf in handen heeft.De Europese tickets worden verdeeld op basis van de huidige stand. Dit betekent dat Ajax een Champions League-ticket krijgt en AZ de voorronde van het miljoenenbal in mag. Feyenoord gaat naar de groepsfase van de Europa League en PSV en Willem II krijgen een ticket voor de voorronde van de Europa League.