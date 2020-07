Dodental Brazilië passeert de 80.000

Meer dan 200.000 bevestigde besmettingen in Colombia

In Colombia is het aantal bevestigde besmettingen boven de 200.000 gestegen, naar 204.005. Het dodental is gestegen naar 6.929.



Colombiaanse autoriteiten verwachten dat de uitbraak in het Zuid-Amerikaanse land in augustus de piek zal bereiken. Verschillende grote steden in het land dreigen de maximale capaciteit van intensivecarebedden te bereiken. Het land moet minstens tot 1 augustus in lockdown blijven.