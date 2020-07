Dodental Brazilië nadert 65.000

Het aantal personen dat in Brazilië is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, nadert zondag de 65.000. De Braziliaanse gezondheidsdiensten meldden 602 nieuwe coronadoden, wat het totaal aantal doden op 64.867 brengt.



Daarnaast zijn 26.051 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In totaal zijn meer dan 1,6 miljoen besmettingen bekend in het land. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog hoger.