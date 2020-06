Dodental Brazilië loopt op tot boven de 40.000, 800.000 besmettingen

Brazilië heeft de afgelopen 24 uur de 40.000 doden bereikt. In totaal zijn er nu 40.919 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden in het land. Gisteren waren dat er nog 39.680.



Het aantal besmettingen is tevens toegenomen tot 802.828. Een dag eerder stond dat aantal nog op 772.416.