Dodental Brazilië bereikt de 65.000

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur nog eens 20.229 nieuwe besmettingen en 620 nieuwe sterfgevallen geregistreerd.

In totaal zijn er nu 1.623.284 besmettingen in het land vastgesteld.



Ook zijn er 65.487 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Na de Verenigde Staten is Brazilië hiermee wereldwijd het zwaarst getroffen land.