Spanje meldt recordaantal sterfgevallen

Buitenlandupdate coronanieuws:



- Het aantal bevestigde besmettingen in Duitsland is dinsdag opgelopen tot 61.913. Sinds een dag eerder zijn er 4.156 besmettingen bij gekomen. Het aantal overledenen aan de gevolgen van COVID-19 in het land staat momenteel op 583.

- British Airways heeft dinsdag besloten om alle vluchten van en naar Gatwick Airport, het op één na grootste vliegveld in Londen, tijdelijk op te schorten.

- In het Afrikaanse Tanzania is dinsdag de eerste persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

- In Rusland is het aantal bevestigde besmettingen dinsdag opgelopen tot 2337.

- Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben medische hulpmiddelen naar Iran gestuurd. De levering van de spullen maakt deel uit van een opgezet handelsmechanisme.

- In totaal zijn er in België sinds maandag 867 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het totale aantal bevestigde besmettingen daar ligt nu op 12.775. In het land zijn inmiddels 705 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19, waaronder een kind van 12.