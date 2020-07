Californië laat achtduizend gevangen vroegtijdig vrij

De Amerikaanse staat Californië laat vanaf eind augustus tot achtduizend gevangen vroegtijdig vrij om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat hebben de lokale autoriteiten aangekondigd. "Deze actie wordt ondernomen om de gezondheid en veiligheid van onze gevangenen en personeel te beschermen", staat in een verklaring.



In verschillende gevangenissen in de staat is sprake van een grote uitbraak van het virus. Bijna 2.400 veroordeelden in gevangenissen in Californië zijn tot nu toe positief getest. Meer dan de helft van hen bevindt zich in de beroemde gevangenis van San Quentin.



De vervroegde vrijlating geldt voor gevangen die nog minder dan een jaar van hun straf moeten uitzitten. Er is een uitzondering voor mensen die veroordeeld zijn voor een geweldsmisdrijf of zedendelict.