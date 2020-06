Technische briefing Kamer: Van Dissel ziet 'totale drukte' afnemen

Van Dissel zet nu het goede nieuws op een rij. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal vastgestelde besmettingen in verpleeghuizen zijn de laatste weken fors afgenomen. "De piek ligt ver achter ons", aldus Van Dissel.



De RIVM-baas haalt ook een onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) aan, waarin duidelijk werd dat er inmiddels sprake is van ondersterfte. Wekenlang was er sprake van oversterfte in Nederland - er stierven meer mensen tijdens de coronacrisis dan gemiddeld in de weken voordat het virus zijn intrede deed - maar ook dat is gestabiliseerd, legt Van Dissel uit.



Het reproductiegetal, dat aanduidt hoeveel mensen besmet worden door één coronapatiënt, neemt weer iets toe. Volgens de RIVM-baas komt dat doordat het aantal ziekenhuisopnames fors is afgenomen en het reproductiegeval daardoor zeer gevoelig is voor veranderingen. Ter vergelijking: medio maart besmette één coronapatiënt meer dan één persoon in Nederland, inmiddels schommelt het 'R-getal' tussen de 0,7 en 1.