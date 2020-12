WHO raadt mondkapjes aan tijdens kerstdiner

De gezondheidsorganisatie WHO is bang voor een nieuwe opleving van het coronavirus in Europa en beveelt aan dat mensen tijdens de feestdagen ook in familieverband een mondkapje dragen. De WHO stelt dat er een groot risico is dat er aan het begin van het komend jaar een nieuwe golf van het virus ontstaat.



Mensen in heel Europa staan na een "uitzonderlijk zwaar en moeilijk 2020" te popelen om bij elkaar te komen, schrijft de WHO. De organisatie benadrukt echter ook dat bijeenkomsten waar gezinnen, religieuze groepen of vrienden samenkomen ook kunnen leiden tot verdere verspreiding van het coronavirus.



"Het voelt misschien ongemakkelijk om mondkapjes te dragen en afstand te houden in het gezelschap van vrienden en familie", erkent de organisatie. Die benadrukt dat mensen zo wel kunnen zorgen dat mensen in hun omgeving gezond blijven. De WHO roept op bijeenkomsten waar mogelijk buiten te houden en ook dan voorzorgsmaatregelen te nemen.



"Bijeenkomsten die binnen worden gehouden, zelfs op kleine schaal, kunnen in het bijzonder riskant zijn", aldus de WHO. "Daar komen groepen mensen samen, jong en oud, uit verschillende huishoudens, die zich misschien niet allemaal houden aan dezelfde voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen."



Veel Europeanen hebben overigens ook tijdens de feestdagen te maken met lockdowns die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Ook in Nederland en Duitsland is onlangs besloten tot strengere maatregelen.