Denemarken sluit dertien grensovergangen met Duitsland

Denemarken sluit dertien grensovergangen met Duitsland vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de Duitse grensstad Flensburg. Zeker tachtig mensen in de stad zijn besmet met het virus. De grenscontroles worden opgevoerd bij negen andere grensovergangen.



"We hebben vanwege de uitbraak in Flensburg de grenscontroles flink opgevoerd", aldus de Deense minister van Justitie Nick Haekkerup. "We hebben voornamelijk kleinere grensovergangen gesloten."



Ook in de stad zelf zijn de maatregelen flink aangescherpt om verdere verspreiding te voorkomen. Zo is er vanaf zaterdag voor zeker een week een avondklok van kracht. Ook mogen mensen geen bezoek meer ontvangen.