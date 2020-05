Ziekteverzuim in eerste kwartaal 2020 hoogst in zeventien jaar tijd

Het ziekteverzuim onder werknemers is in het eerste kwartaal van 2020 opgelopen tot 5,2 procent, blijkt uit voorlopige cijfers die vrijdag zijn bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 2003 is het ziekteverzuim niet zo hoog geweest.



De toename van het ziekteverzuim was in alle bedrijfstakken te merken, maar was vooral hoger in de gezondheidszorg en de industrie. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de gezondheidszorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim.



Het ziekteverzuim van 5,2 procent is een gemiddelde over de maanden januari, februari en maart en is deels beïnvloed door de uitbraak van het coronavirus. Het eerste ziektegeval in Nederland was voor zover bekend op 27 februari.



Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim. Als gevolg van de coronacrisis komt het statistiekbureau sneller met de cijfers, waardoor niet alle bedrijfstakken vertegenwoordigd zijn.