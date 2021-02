Democraten willen steunpakket van 1,9 biljoen dollar

Vijftigste editie Filmfestival Rotterdam online afgetrapt vanwege coronacrisis

Het eerste deel van de vijftigste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) is maandagavond van start gegaan. De jubileumeditie van het grootste filmevenement van Nederland speelt zich dit jaar vanwege de coronacrisis online af.



Het programma is opgedeeld in twee blokken. Van 1 tot 7 februari is het eerste deel met filmvertoningen. Vijf Nederlandse films beleven hun wereldpremière. Feast van Tim Leyendekker, maakt bovendien kans op een Tiger Award. In de film belicht de debuterend regisseur de Groningse hiv-zaak, waarbij mannen tijdens feesten met voorbedachten rade werden gedrogeerd en geïnjecteerd met besmet bloed.



De internationale filmindustrie, pers en publiek kunnen het festival van een afstand meebeleven. Zo zijn persconferenties, talkshows en workshops via livestreams te volgen en kunnen kijkers voor en na een première met elkaar praten in een chatroom. In Rotterdam zelf zijn er op vijftig plekken in de stad onder de noemer Tiger On The Loose interactieve installaties te zien.



Van 2 tot 6 juni vindt het tweede deel van de jubileumeditie plaats. De organisatie belicht dan onder meer met een speciaal jubileumprogramma de lange en rijke geschiedenis van het IFFR. Ook staan er films in steden door heel Nederland gepland en een reeks openluchtpresentaties.