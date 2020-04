Defensie breidt steun aan ziekenhuizen uit

Tijger in dierentuin New York test positief op coronavirus

Een tijger in de Bronx Zoo in New York is positief getest op het coronavirus, zo laat een woordvoerder van de dierentuin zondag weten aan persbureau Reuters. Het is voor een eerst dat een dier in de Verenigde Staten besmet is geraakt met het virus en voor het eerst wereldwijd dat een tijger positief test op het virus. Wel waren al eerder gevallen van besmette katten bekend.



Nadia, een Maleisische vrouwtjestijger van vier jaar oud, had een droge hoest en zal naar verwachting herstellen, aldus haar dierenarts.