Aantal bevestigde besmettingen in zwaar getroffen Peru overstijgt 300.000

De Peruaanse regering maakte zondag bekend dat het aantal besmettingen met het coronavirus in het land de 300.000 heeft overstegen. Er werden 3.638 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee het totale aantal besmettingen in het zwaar getroffen land op 302.718 komt te staan.



Het aantal dagelijks bevestigde besmettingen is sinds de piek in mei en juni afgenomen. Het land is daarom ook voorzichtig bezig met het versoepelen van de coronamaatregelen: zo mogen winkelcentra de deuren weer openen voor een beperkt aantal bezoekers.



10.589 mensen in het land zijn overleden aan de gevolgen van het virus.