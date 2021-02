Bond twijfelt of opening scholen maandag haalbaar is

Woensdag overleggen meerdere onderwijsorganisaties opnieuw met het ministerie van Onderwijs over de concrete invulling van de voorwaarden waaronder de lagere scholen weer open kunnen vanaf maandag. CNV Onderwijs twijfelt of het voor alle scholen haalbaar is om de deuren dan al te openen.



"Daarover overleggen we de hele tijd al, maar we zijn er nog niet uitgekomen", zegt een woordvoerder van CNV Onderwijs. "Je kunt heel hard roepen 'je moet maandag open', maar als het niet gaat, gaat het niet."



De randvoorwaarden voor de scholenopening zijn op dinsdagavond nog niet duidelijk. Samen met de PO-Raad, Algemene Onderwijsbond (AOb) en Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) buigt de bond zich woensdag over protocollen waarin concrete haalbare maatregelen moeten komen. "Dat maakt dat het voor veel scholen nu gewoon te kort dag is om alles goed te regelen", aldus de woordvoerder.



Voor CNV Onderwijs betekent dat wanneer het voor scholen niet haalbaar is om maandag op een veilige manier de deuren te openen, dit uitgesteld kan worden. "Of dat niet de hele, maar de halve klas welkom is", zegt de woordvoerder. "Groep 7 en 8 moeten in groepjes les krijgen en afstand tot elkaar houden. Dat moet je maar net voor elkaar krijgen in een school; misschien moet je op zoek naar andere ruimtes, zoals gymzalen of buurthuizen, of zijn er problemen met roosters."



Vanuit de verschillende organisaties klinkt de oproep ruimte te laten om per school te kijken wat mogelijk is om veilig fysiek onderwijs te geven. "Zo zijn er ook regio's waar scholen ruimer in hun jasje zitten. Het is echt overal, per school verschillend", verduidelijkt de CNV-woordvoerder.