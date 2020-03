Deel Limburgse scholen stelt zelf schoolexamens uit

Trump: First Lady negatief getest op coronavirus

Melanie Trump, echtgenote van president Donald Trump en de Amerikaanse First Lady, is negatief getest op het coronavirus. Dat vertelde de president in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een persconferentie.



Donald Trump herhaalde ook eerdere uitspraken, namelijk dat hij het coronavirus geen kans gaat geven om de economie "langdurige schade" toe zal laten brengen. Trump twijfelt nog over vervolgmaatregelen tegen het virus, als de vijftien dagen durende lockdown aankomende week eindigt.



Volgens de president moet Amerika "zo snel mogelijk weer open zijn voor handel", omdat het land niet goed functioneert wanneer het op slot zit. Minder getroffen staten, als Nebraska, Idaho en Iowa, zouden minder maatregelen tegemoet kunnen zien, terwijl Trump vol wil gaan focussen op infectiehaarden als New York.