Hoog ziekteverzuim onder zorgmedewerkers in laatste kwartaal

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg meldden zich in het laatste kwartaal van 2020 veel ziek. Het ziekteverzuim in oktober, november en december was het hoogst sinds dit voor het eerst is gemeten in 2010. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.



In het vierde kwartaal meldden medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg zich 8,5 procent van de werkdagen ziek. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog 7 procent. Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg meldden zich veel ziek, namelijk 7,5 procent van de werkdagen. Het CBS meldde eerder al dat het gemiddelde in de gehele zorgbranche op 6,9 procent lag, het hoogste verzuimcijfer sinds 2002.



In het door het coronavirus getekende jaar 2020 ging het ziekteverzuim ook in veel andere sectoren omhoog, maar in de zorg wel meer dan gemiddeld.