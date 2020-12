De Jonge: 'Mogelijk sprake van Black Friday-effect'

Coronaminister Hugo de Jonge reageerde vrijdagmiddag na afloop van het vragenuur kort op de stijgende coronacijfers. Volgens hem is er mogelijk sprake van een Black Friday- en Sinterklaas-effect."Dat is mogelijk. We weten waar besmettingen plaatsvinden, tijdens bijvoorbeeld thuisbezoek of het werk, dat blijven gewoon risicovolle situaties." De Jonge weigerde in te gaan op vragen of en wanneer mogelijke aanvullende maatregelen worden genomen, en wijst op het OMT dat nieuwe maatregelen zal adviseren als dat noodzakelijk is. "We kijken naar meerdere indicatoren. De besmettingscijfers zijn het belangrijkste en die stemmen mij nu niet vrolijk. Daarnaast is de ingezette daling van ziekenhuisopnames gestopt."Het RIVM meldt vrijdag 8.894. Dat zijn er meer dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (6.861) en meer dan donderdag (8.793), toen al het grootste aantal in ruim een maand tijd werd gemeld.