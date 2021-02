Volgens RIVM-baas Jaap van Dissel was het aantal besmettingen sterk gestegen als de door het kabinet ingevoerde avondklok geen effect had gehad. Dat vertelt de deskundige zaterdag in gesprek met de NOS . Over de inzet van de avondklok was deze week veel te doen, nadat protestgroep Viruswaarheid een rechtszaak tegen de staat won: volgens de actievoerders was de maatregel onterecht ingevoerd.Viruswaarheid beweert onder meer dat het effect van de avondklok niet bewezen is. Van Dissel stelt, op basis van prognoses van het RIVM, dat de coronacijfers zonder de avondklok en bezoekersregeling in een "steile lijn omhoog" hadden gezeten. "Het kan ook dat de avondklok de naleving van andere maatregelen heeft verbeterd. Dan heb je ook een gewenst effect."Volgens hoofdmodelleur Jacco Wallinga zijn er veel signalen die op een positief effect van de avondklok wijzen. Zo zou in de week waarin de avondklok inging, een lichte daling van het R-getal van de Britse coronavirusvariant zijn waargenomen. De expert houdt echter een slag om de arm. "Als het reproductiegetal deze week weer stijgt, dan zwakt de sterkte van dit bewijs voor een effect af."