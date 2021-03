Avondklok in Miami tegen verspreiding coronavirus

De befaamde stranden van de Amerikaanse stad Miami en het uitgaansgebied daaromheen zijn voorlopig in de avond niet toegankelijk. De burgemeester van Miami Beach voert een avondklok in om te voorkomen dat feestjes van studenten en andere bezoekers uit de hand lopen en het coronavirus zich verder verspreidt. Het Art Deco District met zijn cafés, restaurants en clubs is in ieder geval de komende dagen vanaf 20.00 uur afgesloten. Niet alleen de winkels moeten dicht, ook de snelwegen naar het populaire en warme gebied in Florida worden afgesloten.



De piek in het aantal bezoekers tijdens de vakantieperiode zorgt ervoor dat "we simpelweg overweldigd zijn in het entertainmentdistrict", zegt een manager van de gemeente. "Dit is geen gemakkelijk besluit, en dat nemen we om de gezondheid en veiligheid van het publiek te beschermen." Burgemeester Dan Gelber stelt vast dat er veel meer mensen zijn dan in voorbije jaren. Dat komt volgens hem doordat elders in het land veel plekken zijn gesloten en de vliegtickets niet duur zijn.