Minister De Jonge vindt kritiek van uit Europa op kopen vaccin onterecht

De Jonge reageert aan tafel bij Op1 op kritiek vanuit Europa op het kopen van de vaccins, waaraan alle EU-lidstaten mogen meedoen. “Natuurlijk is samenwerking in Europa belangrijk, maar het duurt ook wel eens lang tot je daadwerkelijk tot iets concreets komt. Dus we wilden dit eigenlijk versnellen.” De Jonge sprak hierover met zijn Duitse ambtsgenoot waarna ze besloten Frankrijk en Italië bij het proces te betrekken.



De Belgische minister van Volksgezondheid uitte vandaag kritiek op de houding van de landen. De Jonge noemt dit “raar”. “Wij nemen het voortouw en zijn de kopgroep. En we zeggen ‘doe mee, spring aan boord’. Je zou ook dankjewel kunnen zeggen.” “Het is voor heel Europa en doen dit vanuit Europese spirit.”



De Jonge lichtte ook toe dat ze in gesprek zijn met zo’n stuk of acht andere partijen, omdat ze op meerdere kansrijke vaccins willen wedden. Hoeveel Nederland nu heeft uitgegeven wil de minister niet zeggen vanwege de onderhandelingspositie. Wel benadrukt hij dat de farmaceut het vaccin verkoopt tegen de kostprijs en dat ze geen winst maken.