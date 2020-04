Coronadebat Tweede Kamer

Het is nu de beurt aan minister De Jonge. Hij zal de vragen over de ic-capaciteit en het testbeleid van een antwoord voorzien.



"We doen er alles aan om fase drie te voorkomen", zegt de minister. "We gingen uit van een maximum van 1.600 bedden, maar gaan nu naar 2.400. Dus ja, we kijken naar wat er extra mogelijk is om tegelijkertijd ook de kwaliteit te borgen."

In welk geval het kabinet zal besluiten dat er sprake van een crisisscenario is, is nog niet duidelijk. "We zijn nooit in die fase geweest." De Jonge zegde toe de Kamer daar zo snel mogelijk over te informeren.