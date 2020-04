Rutte: "Enerzijds moeten we het virus maximaal onder controle houden. Anderzijds hebben de maatregelen lichamelijk en geestelijk gevolgen. We kunnen niet sporten en niet op bezoek bij vrienden, ouders en grootouders. Deze dilemma's moeten we durven bespreken. Het is een periode waarin op heel veel plaatsen hard wordt gewerkt. Als we kunnen versoepelen, is dat niet meteen helemaal zoals het was. We moeten daarna echter ook niet uitsluiten dat we weer een stap terug moeten zetten."