Dagrecord in stijging besmettingen VS

Het aantal coronavirusbesmettingen in de Verenigde Staten is donderdag met 40.598 gestegen. Nog nooit eerder werden er op één dag zo veel besmettingen geregistreerd.



De staat Texas is een van de zwaarst getroffen Amerikaanse staten. Gouverneur Greg Abbott kondigde donderdag al aan dat de gefaseerde versoepeling van de maatregelen wordt gepauzeerd.