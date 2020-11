Eind november of begin december worden twintig grote testlocaties verspreid over Nederland in gebruik genomen. Er komen acht XL-teststraten en daarnaast nog twaalf L-teststraten, maakt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend. In Amsterdam komen vier grote testlocaties.Andere grote testlocaties komen in Vijfhuizen, op Schiphol en op Rotterdam The Hague Airport, in Rotterdam, de Jaarbeurs in Utrecht, MartiniPlaza in Groningen, de Broodfabriek in Rijswijk, Eindhoven en in de omgeving van Arnhem en Nijmegen.Ook in Twente, Zuid-Limburg, West-Brabant, IJsselland, Zeeland, Drenthe en Friesland moeten grote testlocaties komen, maar het is nog niet bekend waar deze worden gevestigd. In alle grote teststraten worden de reguliere PCR-test en sneltests gebruikt.